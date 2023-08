Mare ancora sporco, Celano (FI): "Alfieri non ci crede? Venga a farsi il bagno a Salerno"

Monta la polemica politica dopo la pubblicazione della foto del mare sporco scattata, questa mattina, da un nostro lettore dalla zona alta di Salerno. Non è la prima volta, infatti, che, anche durante questa stagione estiva il mare si presenta con schiuma bianca e melma.

Le critiche

Sui social interviene il capogruppo di Forza Italia al Comune Roberto Celano: “A Salerno, purtroppo, ancor più di altri giorni, questa domenica il mare è stato una melma. La gente ha almeno possibilità di lamentarsi? Possiamo dirlo o dobbiamo tacere per non "dispiacere" Franco Alfieri? Ovviamente, se non ci crede, venga in costume e faccia lui il bagno nella fanghiglia come sono costretti a fare i salernitani che restano in città...sperando che non gli accada nulla perchè altrimenti sarebbe costretto a provare anche "l'efficienza" del Ruggi”.