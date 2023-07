Mare sporco tra Mercatello e Pontecagnano: interviene l'U.Di.Con della Regione Campania

Mare perennemente sporco e turisti infuriati: da giorni ormai il tratto di mare antistante il litorale che congiunge Mercatello (Salerno) a Pontecagnano Faiano, dà il "benvenuto" a bagnanti e turisti con una vistosa chiazza bianca e schiumos,a accompagnata da un odore nauseanondo. Situazione che si è ripetuta anche questa mattina, suscitando l'ira dei bagnanti ma anche dei gestori dei Lidi. Sulla vicenda oggi interviene l'U.Di.Con Regione Campania: "Sia fatta chiarezza su quello che sta accadendo nella costa sud di Salerno - osserva Anna Della Mura, Presidente Regionale U.Di.Con- da giorni il mare si presenta con uno strato di grasso e melma in superficie che convince molti ad allontanarsi addirittura dal litorale. Chi è il colpevole? Possiamo verificare le responsabilità? Molti titolari e gestori di Lidi ci chiedono aiuto, denunciando gravi perdite economiche a causa delle condizioni del mare". E non meno grave è l'aspetto ambientale. I dati già snocciolati alcuni giorni fa da Legambiente, hanno chiarito che la Campania continua ad essere maglia nera per i reati ambientali e la cattiva depurazione. U.Di.Con chiede a voce alta che siano date risposte ai cittadini e che sia fatta una veloce verifica dello stato di funzionamento del depuratore salernitano. "L'estate 2023 è stata salutata come la stagione della grande ripresa del turismo ma certo, se le premesse sono queste, non sappiamo quanti bagnanti accetteranno di tuffarsi in questo mare", concludono dall'associazione per i consumatori.

Intanto, numerosi i bagnanti che chiedono l’intervento degli uomini della Capitaneria di Porto per effettuare dei controlli nelle acque. Tanta amarezza.