Chiazze scure in mare: amarezza tra i bagnanti

Amarezza tra i bagnanti, questa mattina, a Salerno. Come segnalato da diversi cittadini, infatti, anche oggi, all'altezza del lido dei finanzieri e non solo, il mare è stato caratterizzato da una serie di chiazze scure.

Le denunce

"Neppure l'ultimo tuffo d'estate ci è concesso - scrivono alcuni lettori - possibile che nessuno controlli e impedisca gli sversamenti in mare? È una vergogna vivere in una città di mare e non poterne usufruire". "Pessima cartolina per i turisti", incalza un altro salernitano.