Mareggiata a Santa Teresa: Salerno Pulita in azione, legna trasformata in compost

Salerno Pulita in azione: a quattro giorni dall’ultima mareggiata, gli operatori hanno effettuato in soli due giorni la pulizia straordinaria dell'arenile di Santa Teresa, con l’impiego anche di una pala meccanica, ragno e camioncini per il trasporto.

Il compost

Tutto il legno, già opportunamente separato da altri rifiuti al momento della raccolta in spiaggia, opportunamente trinciato, sarà utilizzato come strutturante per la produzione di compost di qualità nell’impianto gestito dalla Società partecipata.