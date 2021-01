Pioggia e mareggiate: aumentano i danni sul lungomare di Salerno

Il maltempo di questi giorni sta provocando non pochi danni al lungomare di Salerno. Le violenti mareggiate, oltre a rovinare le gradinate in legno della spiaggia di Santa Teresa, hanno danneggiato - come mostrano le foto di Antonio Capuano - il parapetto in pietra lavica e la pavimentazione del lungomare Trieste.

La sicurezza

Sul posto sono giunti i vigili urbani e i tecnici dell’Ufficio di Pubblica Incolumità che hanno messo in sicurezza le zone colpite dalle onde.

Gallery