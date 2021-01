Forti mareggiate a Salerno, danni alla spiaggia di Santa Teresa

Le violenti mareggiate degli ultimi giorni hanno provocato non pochi danni lungo la fascia costiera salernitana. Maggiormente colpita – come mostrano le foto pubblicate dal gruppo Arcan – la spiaggia di Santa Teresa, chiusa al pubblico durante il weekend come stabilito da un’ordinanza del sindaco di Salerno.

I danni

Particolarmente danneggiato il solarium con le scalinate divelte in vari punti e piene di rifiuti (tra cui molti pezzi di legno) lasciati dalle onde durante il maltempo.

