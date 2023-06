Portano in canile la loro Margot, di 12 anni: la cagnetta muore di crepacuore

Dramma al Canile di Nocera Inferiore: una famiglia ha condotto lì la sua Margot, anziana cagnolina, di dodici anni, in quanto non più in grado tenerla. La cagnetta, purtroppo, è morta poco dopo, di crepacuore.

La testimonianza

"Dopo aver lasciato la casa e la famiglia, è andata in ventilazione polmonare. - raccontano i volontari dell'associazione zoofila nocerina- Era impaurita. E' morta in clinica nella notte, tra gente estranea", concludono amareggiati gli animalisti che hanno espresso profondo dispiacere per il destino di Margot.