Addio a Maria Rosa Troisi, il cordoglio della sua comunità: "Distrutti per questa tragica morte"

Anche Solofra si unisce al dolore per la morte di Maria Rosa Troisi, 37enne originaria del centro irpino uccisa dal marito, Marco Aiello. La donna si era trasferita a Battipaglia da circa 10 anni, dopo il matrimonio con Aiello.

Le parole del sindaco

Fra i messaggi di cordoglio quello del sindaco di Solofra, Nicola Moretti: "Ricordo la giovanissima Maria Rosa, abitava nelle case popolari del nostro comune. Siamo distrutti per questa tragica morte. Maria Rosa era una ragazza dolce e solare. Siamo vicini ai familiari in queste tragiche ore. Il nostro pensiero in queste ore strazianti è rivolto soprattutto ai due bambini di Maria Rosa, che stanno vivendo questo tragico momento".