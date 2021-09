Pianta di marijuana in casa ad Ottati: arrestato 45enne

Un 45enne di Ottati è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri, mentre si trovavano nei pressi dell’abitazione dell’uomo, si sono accorti di un forte odore di marijuana provenire dall’interno dell’appartamento. Per questo, hanno provveduto ad una perquisizione domiciliare rinvenendo una grande pianta di marijuana, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento.

Il blitz

Dalla pianta di marijuana i militari dell’Arma hanno accertato come fosse possibile ricavare 200 grammi di sostanza stupefacente. L’arresto è stato convalidato dal tribunale di Salerno e per l’uomo è stato disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.