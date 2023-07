Atrani, partono i collegamenti marittimi: ecco gli orari e le destinazioni

Sarà inaugurato venerdì 28 luglio, alle ore 18, l’approdo marittimo Marina di Atrani presso la banchina di ponente. Il borgo più piccolo d'Italia avrà così, per la prima volta, un pontile di approdo che consentirà i collegamenti marittimi con i principali centri della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina. L'opera, inclusa nel piano delle opere pubbliche per il triennio 2019-2022 assieme alla realizzazione di un campo boe di 22 gavitelli per residenti, già operativi dal 2020, ha visto la luce dopo due anni di rallentamenti dovuti alla pandemia ed è stata affidata a Tra.Vel.Mar ed Atrani B Service, società aggiudicatarie del bando del 2019.

I collegamenti via mare

Il servizio offerto da Tra.Vel.Mar, in partenza ufficialmente da sabato 29, unirà per adesso Atrani con il molo di Amalfi, snodo di partenza ed arrivo di tutte le principali coincidenze con gli altri centri, e viceversa, in attesa di essere inserita a pieno regime nelle tratte già esistenti da e verso Salerno. Questi gli orari: partenze da Atrani alle ore 8.40, 11, 13, 16, 17.30; partenze da Amalfi alle ore 8.30, 10.40, 12.45, 15.45, 17.15.L’approdo permetterà quindi a residenti e turisti di spostarsi più agevolmente sfruttando le potenzialità delle vie del mare, senza dover ricorrere ad auto e mezzi pubblici su gomma ed affrontare strade congestionate dal traffico e scarsità di parcheggio. Lo scalo marittimo punta, dunque, ad incidere in maniera significativa non solo sull’incremento delle presenze ma soprattutto in termini di sostenibilità ambientale, vivibilità del territorio e migliore gestione dei flussi turistici.

I commenti

“È con grande orgoglio e soddisfazione che inauguriamo Marina di Atrani” dice il sindaco Luciano de Rosa Laderchi “la cui realizzazione è stata resa possibile dallo sforzo congiunto di Ati Tra.Vel.Mar, Atrani B Service, a cui vanno i nostri ringraziamenti sinceri, ed amministrazione comunale: un esempio concreto di quanto sia fondamentale, per lo sviluppo dei territori, la sinergia tra pubblico e privato. La strada per raggiungere questo risultato non è stata priva di difficoltà, ma grazie alla visione condivisa ed all’impegno comune, anche con organi sovracomunali come la Sovrintendenza di Salerno, che ringraziamo per aver contribuito a trovare l’equilibrio giusto per inserire questa infrastruttura senza snaturare il contesto paesaggistico del borgo, siamo riusciti a superarle. Siamo convinti che il successo di questo progetto sia solo un primo passo verso la realizzazione di comunità sostenibile, prospera e resiliente, consapevole della bellezza del proprio territorio ed ostinata nel salvaguardare il suo inestimabile patrimonio naturalistico, anche attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile e responsabile". “Finalmente abbiamo il piacere di annunciare l’inaugurazione del pontile di Atrani che, dopo lo scalo di Vietri sul Mare, è un ulteriore importante tassello nell’obiettivo di collegare tutti i comuni della fascia costiera con i servizi della Tra.Vel.Mar, per dare un importante contributo alla mobilità dei nostri territori” conclude l’Amministratore delegato Andrea Gambardella.