"Il mare è agitato, non tuffatevi": bagnino di 19 anni aggredito a Marina di Camerota

Momenti di tensione, oggi, sulla spiaggia Calanca a Marina di Camerota, dove un bagnino di 19 anni, Gerardo Diotaiuti, è stato aggredito da alcuni bagnanti mentre svolgeva il suo lavoro. Dopo aver salvato una coppia di fidanzati insieme al suo collega Andrea, Gerardo si è avvicinato ad un altro gruppo di turisti per avvertirli delle condizioni meteo marine molto critiche e li ha invitati a non tuffarsi in mare. Uno di loro, però, ha reagito colpendo Gerardo al volto con un pugno per poi scappare via.

La condanna del sindaco

Molto dispiaciuto per l’accaduto il primo cittadino Scarpitta: “Condanniamo fermamente l'atto vile e meschino compiuto nei confronti di Gerardo, un gesto intollerabile e inaccettabile. Chiediamo a chiunque possa fornire informazioni alle forze dell'ordine, anche in strettissimo anonimato, di aiutare nell'individuare l'aggressore e assicurarlo alla giustizia. Oltre alle conseguenze penali, è fondamentale garantire che questa persona venga allontanata da Camerota, proteggendo così la sicurezza e l'integrità della nostra comunità e degli ospiti. Il coraggio dimostrato da Gerardo deve essere elogiato e celebrato, e come sindaco, mi impegno a fare tutto il possibile per garantire che eventi così dolorosi non si ripetano e che coloro che si adoperano per il bene comune siano sempre protetti e valorizzati”.