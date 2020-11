Covid in Cilento, guariti i nuovi positivi a Marina di Camerota: il report del sindaco

Sono guariti tutti i cittadini di Marina di Camerota che nei giorni scorsi erano risultati positivi al Coronavirus. La notizia l'ha diffusa il Comune, attraverso i suoi canali ufficiali.

I dettagli

Sei persone per altrettanti tamponi tutti negativi. "L’Asl - scrive l'amministrazione comunale in una nota - ha inviato la comunicazione. Al momento il nostro Comune resta in attesa dei tamponi di verifica sui tre cittadini di Lentiscosa appartenenti allo stesso nucleo familiare e risultati positivi a covid nei giorni scorsi. Continuiamo a rispettare le regole che conosciamo. E’ importante tenere sempre alta l’attenzione.