Colto da malore durante il lavoro: salvato salumiere di un supermercato

Paura, questa mattina, a Marina di Camerota, dove il salumiere di un supermercato è stato colto da un improvviso malore mentre lavorava. Tempestivo l’intervento di un’ambulanza della Croce Gialla che, in pochissimi minuti, è giunta sul posto riuscendo a stabilizzare il paziente e ad effettuare le manovre di rianimazione per salvarlo.

La corsa in ospedale

Successivamente, l’uomo è stato trasferito in ambulanza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dov'è stato affidato alle cure dei medici. Non sarebbe più in pericolo di vita.