"Vi prego, aiutateci": turisti travolti dalle onde: doppio salvataggio a Marina di Camerota

Grande apprensione, oggi pomeriggio, a Marina di Camerota, dove si è verificato un doppio salvataggio da parte dei bagnini che lavorano presso gli stabilimenti balneari del litorale.

I due episodi

Il primo episodio si è verificato in località Mingardo dove un ragazzo di 30 anni proveniente da Napoli e un uomo di 47anni di Castellammare di Stabia, a causa del mare agitato, non riuscivano più a tornare a riva, con le onde che li spingevano verso la scogliera. Tempestivo l’intervento del titolare del lido “Tre Tre”, che si è prontamente tuffare in acqua riuscendo a metterli in salvo, con la collaborazione dei bagnini e delle altre persone. Il secondo episodio, invece, ha visto due bagnini – al servizio di due strutture alberghiere diverse ma vicine - lanciarsi in soccorso di una coppia di fidanzati che non riusciva più a tornare a riva, a causa sempre del mare mosso. Anche in questo caso si è avuto il lieto fine.