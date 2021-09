Cade mentre fa trekking a Marina di Camerota: soccorsa una donna

Paura, ieri mattina, a Marina di Camerota, dove una donna di 61 anni è caduta mentre faceva trekking a poca distanza dalla spiaggia di Pozzallo. A dare l’allarme alcune persone presenti della zona, che hanno allertato la Guardia Costiera e i sanitari del 118.

L'intervento

I soccorritori sono giunti via mare sul posto e dopo averla prelevata, l’hanno condotta al locale porto dove ad attenderla c’era un’ambulanza che l’ha condotta in ospedale per accertamenti.