"Aiutatemi sto annegando", donna salvata dai bagnini a Marina di Casal Velino

Si è temuto il peggio, questa mattina, nel Cilento, dove una turista di 63 anni, proveniente da Scafati, ha rischiato di annegare nelle acque di Marina di Casal Velino.

Il salvataggio

Ad accorgersi in tempo di ciò che stava accadendo sono stati i bagnini che si sono lanciati in mare per portarla in salvo. A soccorrerla anche dei sanitari fuori servizio presenti in spiaggia insieme al personale del 118 e della Misericordia. Dopo la prima assistenza, la donna è stata trasportata per accertamenti all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.