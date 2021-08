Una barca si ribalta a Marina di Camerota: salvati due diportisti

L'imbarcazione con due persone a bordo è scuffiata e le persone che erano a bordo non sono riuscite ad aggrapparsi. Dopo il soccorso prestato, l'imbarcazione è stata anche messa in sicurezza e raddrizzata

Ancora tensione in mare, in Cilento. Dopo il salvataggio di quattro persone a Palinuro, la Guardia Costiera è intervenuta anche a Marina di Camerota, stavolta per soccorrere una barca a vela.

I dettagli

