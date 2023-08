Eboli, stop ai ricoveri all'ospedale: il sindaco scrive all'Asl

Rivedere il piano ferie del personale dell'ospedale di Eboli. È quanto chiede in una lettera inviata ai vertici Asl il sindaco di Eboli, Mario Conte. Alla base della missiva la sospensione di tutte le prestazioni ospedaliere ordinarie fino al 27 agosto, disposta proprio per via delle ferie del personale.

La nota del sindaco

"Ho immediatamente inviato una nota alla Direzione Sanitaria del Dea e all’Asl Salerno per chiedere la revoca del provvedimento e perché venga subito rivisto il piano ferie del personale sanitario" ha scritto sui social il sindaco di Eboli, Mario Conte. "Non è possibile improvvisamente sospendere le cure a migliaia di cittadini. Anche con il sostegno della notevole partecipazione alla manifestazione di lunedì, continueremo in ogni sede a difendere il diritto alla Salute e l’assistenza sanitaria per le nostre comunità" .