Distrugge a martellate il lunotto dell'auto della sua ex: condannato imprenditore battipagliese

Un 52enne imprenditore di Battipaglia è stato condannato a due anni di reclusione, pena sospesa, per aver danneggiato il lunotto dell'auto della sua ex fidanzata a colpi di martellate. Vittima una professoressa di Battipaglia, con cui l'uomo aveva avuto una relazione. Il 52enne, come riporta la Città, era imputato per atti persecutori aggravati, danneggiamento e porto di oggetti utili ad offendere.

Il processo

Il fatto è avvenuto lo scorso agosto. Il processo è stato rapido, con decreto di giudizio immediato notificato poco dopo gli eventi avvenuti alla fine di agosto dello scorso anno. L'imputato ha scelto il procedimento speciale, ottenendo uno sconto sulla pena. Il giudice presenterà le motivazioni entro metà gennaio.