Pontecagnano, delitto Marzia Capezzuti: i genitori perdono la potestà del 15enne coinvolto

I genitori del 15enne coinvolto nell’omicidio di Marzia Capezzuti perdono la patria potestà. A deciderlo il tribunale per in minorenni. Dopo tale decisione è arrivata anche la nomina del tutore, individuato, come riporta il Mattino, nella persone dell’avvocato Viviana Caponigro. Il giudice, nelle motivazioni della decisioni, ha fatto riferimento al basso valore morale degli indagati, che non avrebbero tenuto minimamente conto del benessere del 15enne, ed alla loro spregiudicatezza.