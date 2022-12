Giallo di Marzia Capezzuti: sequestrati i telefonini a due ragazzini

Proseguono le indagini della Procura di Salerno sulla scomparsa di Marzia Capezzuti a Pontecagnano Faiano. Mercoledì scorso - riporta La Città - la pm titolare dell’inchiesta Licia Vivaldi ha ordinato ai carabinieri di sequestrare altri due telefonini, entrambi nelle mani di due giovanissimi. Uno di loro è il figlio di B.V e S.N, ha 15 anni e insieme ai genitori e al fratello V.V è indagato per concorso nei reati di omicidio e occultamento. Salgono a sei, quindi, gli smartphone sequestrati dall’inizio dell’inchiesta.

Le indagini

Nel frattempo, una possibile svolta potrebbe arrivare dopo la scoperta, il 25 ottobre scorso, di un corpo ritrovato in un casolare a Montecorvino Pugliano: si attende a giorni l’esito dell’autopsia e l’esame del Dna. Riguardo il telefonino intestato ad una donna straniera, il pm ha conferito ad un ingegnere informatico l'incarico per accertamenti su uno smartphone intestata ad una donna straniera. Si cercano foto e tracce di ogni tipo per chiarire il giallo della ragazza scomparsa.