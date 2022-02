Tutti con le mascherine, ma di Carnevale: Santa Teresa e piazza della Libertà "invase" dai bimbi

Di venerdì, l'appello alla prudenza in termini di contagio anti-Covid, da parte del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Eppure in questa domenica, il Carnevale a Salerno "è scoppiato" all'improvviso, con innumerevoli famiglie a spasso, non tutte con indosso la mascherina, nonostante l'obbligo ancora vigente di indossarla nel nostro territorio, anche negli spazi esterni.

Il boom di presenze

Letteralmente invase dai bambini, in particolare, piazza della Libertà e l'area di Santa Teresa. Ma anche nei parchi cittadini è stato registrato un record di presenze che mancava da tempo. Principesse, supereroi e tanti altri personaggi di favole e miti, dunque, hanno portato a Salerno una ventata di allegria.

L'auspicio

L'auspicio, tuttavia, è che non si metta da parte il buon senso, rispettando le norme anti-Covid, alias mantenendo le distanze interpersonali, provvedendo all'igienizzazione delle mani, indossando la mascherina protettiva ed evitando contatti ravvicinati, specie negli spazi al chiuso. Nonostante il periodo ancora delicato da un punto di vista epidemiologico, ad ogni modo, il Carnevale è già arrivato in città.

Foto di Antonio Capuano