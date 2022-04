Covid e contagi, il presidente dell'Ordine dei Medici di Salerno: "Manteniamo la mascherina al chiuso"

"Non sono d’accordo con l’eliminazione delle mascherine al chiuso. Sono favorevole a una libertà progressiva".

Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di Salerno Giovanni D’Angelo, nel corso della cerimonia di premiazione dei camici bianchi a 40, 50 e 60 anni. "Si registra ancora un numero di decessi importante, come risulta un discreto plotone di ricoverati in terapia intensiva e nei reparti ordinari, che inducono a tenere ancora alta la guardia - continua D'Angelo - I ponti festivi di questi giorni dovrebbero darci una proiezione dei prossimi mesi che dovrebbe essere di libertà, di ritrovata voglia di viaggiare, di stare insieme, ma se dobbiamo pagarlo con una nuova impennata a settembre-ottobre non ne vale la pena", ha concluso.