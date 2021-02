Camerota: diecimila mascherine del tipo Ffp3 distribuite ai cittadini

Le quattro giornate, una per ogni paese (Camerota, Licusati, Lentiscosa e Marina), sono organizzate dal Comune di Camerota in stretta collaborazione con CittadinanzAttiva e l’Associazione Poliziotti Italiani Camerota

Diecimila mascherine del tipo Ffp3 per i cittadini di Camerota. Le quattro giornate, una per ogni paese (Camerota, Licusati, Lentiscosa e Marina), sono organizzate dal Comune di Camerota in stretta collaborazione con CittadinanzAttiva e l’Associazione Poliziotti Italiani Camerota.

Le mascherine verrano distribuite lunedì 8 febbraio a Licusati, in piazza San Marco, martedì 9 febbraio, invece, a Camerota, piazza San Vito, mercoledì 10 febbraio a Marina di Camerota, in zona lungomare Trieste e giovedì 11 febbraio a Lentiscosa, piazza Semaforo. Gli orari sono sempre gli stessi dalle ore 10 alle ore 12 e poi nel pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19.

