Mascherine gratuite per Ferragosto a Salerno: i punti di distribuzione, parla il sindaco

Distribuzione gratuita di mascherine organizzata dalla Regione Campania nelle località più frequentate e nei luoghi della Movida nei prossimi giorni di Ferragosto. Anche il Comune di Salerno aderisce all'iniziativa. Quattro le giornate previste per la distribuzione dei dispositivi, anche pediatrici, nel capoluogo, nelle giornate di venerdì 14 e sabato 15, giovedì 20 e sabato 22 sempre nella fascia oraria compresa tra le ore 19 e le ore 24. Più in dettaglio il Nucleo di Protezione Civile del Comune provvederà alla distribuzione in piazza Largo Campo (14 e 22 agosto) ed in Piazza Portanova ( 15 e 20 agosto). L'Humanitas opererà nella zona orientale in Piazza Caduti di Brescia (14 e 15 agosto) ed in piazza Giancamillo Gloriosi (20 e 22 agosto).

Parla il sindaco Vincenzo Napoli