La mascherina torna obbligatoria, il Movimento Civico "Prima i Cittadini" denuncia De Luca

Al via una raccolta firme per denunciare il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca: ne è promotore il professor Mariano Iodice, attivista politico e presidente del Movimento Civico "Prima i Cittadini". Non va giù, infatti, al Movimento, l'ordinanza emessa questa mattina dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che obbliga, tra l'altro i cittadini ad indossare la mascherina all'aperto anche in presenza di distanziamento sociale.

Parla il professore Mariano Iodice giornalista, biologo