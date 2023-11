Amalfitana: demolito il masso caduto, strada chiusa almeno fino al 16 novembre

Completamente demolito il masso trattenuto dalle reti metalliche, sulla statale Amalfitana. I tecnici, dopo un sopralluogo sul posto, hanno valutato il da farsi, in relazione alle opere provvisionali e alla ricostruzione della sottofondazione della pedonale sovrastante.

La chiusura

Come rende noto il Comune di Amalfi, per consentire tali operazioni, è necessario tenere la strada chiusa sicuramente per almeno altri due giorni. Salvo imprevisti, si presume di poter riaprire con eventuali finestre orarie da giovedì 16 novembre.