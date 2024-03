Si presenta sotto casa dell'ex fidanzata con un coltello: arrestato un ragazzo a Salerno

Continuava a perseguitare l’ex fidanzata. Per questo, ieri mattina, un ragazzo è stato bloccato dai carabinieri nella frazione collinare di Matierno, a Salerno. Ad allertare i militari dell’Arma sono stati i residenti, molto preoccupati per la giovane, la quale si era chiusa in casa ed aveva paura di uscire.

L'intervento dei militari

Una volta giunti sotto la sua abitazione, gli uomini in divisa hanno fermato il giovane, che è stato trovato in possesso di un coltello e si ostinava a voler vedere la ragazza. Al termine dell’identificazione e degli accertamenti rito, il ragazzo, già destinatario di un provvedimento di ammonimento, è stato rinchiuso nel carcere di Fuorni.