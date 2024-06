Rivitalizzazione rioni collinari di Salerno, riqualificata palazzina a due piani con 4 appartamenti disponibili

"Il Comune di Salerno sta svolgendo un importante programma di riqualificazione urbanistica-ambientale e di rivitalizzazione socio-cultura dei rioni collinari. Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli annuncia il completamento di un lotto di lavori di particolare valenza tanto urbanistica quanto sociale per un importo di 1.237.00 euro spesi al servizio del quartiere Matierno". Lo comunica, in una nota, l'amministrazione comunale del capoluogo.

Il cantiere

Il Settore Opere e Lavori Pubblici, con l’assessore Dario Loffredo, ha completato la realizzazione di una palazzina a due piani con quattro appartamenti disponibili. Nelle prossime settimane verrà pubblicato un bando per l’assegnazione dei quattro appartamenti a nuclei familiari particolarmente bisogni ed in possesso dei requisiti economici e sociali di legge.

La palazzina è stata dotata di pannelli fotovoltaici per l’autonomia energetica. Gli appartamenti sono stati configurati in maniera tale da poter accogliere anche persone con disabilità motorie.

Nell’ambito del programma dei lavori sono stati realizzati anche importanti interventi di urbanizzazione: l’asse viario che collega Viale Umberto Mondio e Via dei Sanniti, carreggiata a doppia corsia e marciapiedi, rete di raccolta delle acque, rete di adduzione, impianto di pubblica illuminazione, predisposizione reti metano, elettriche e telefoniche.