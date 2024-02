Carabinieri e poliziotti aggrediti dopo la sparatoria a Matierno: la solidarietà del Prefetto

Il messaggio agli uomini in divisa rimasti feriti: "Li ringrazio per la tempestività e l’efficacia con cui hanno portato a termine l’intervento confermando elevata capacità di coordinamento operativo, senso dello Stato e spirito di sacrificio, qualità che quotidianamente accompagnano il loro impegno per prevenire i reati e affermare la legalità nell’interesse dell’intera comunità"