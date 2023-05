Pontecagnano, furto d'auto nel parcheggio del centro commerciale: indagini in corso

Furto d'auto nel parcheggio del centro commerciale Maximall. Come riporta Infocilento, una famiglia di Sala Consilina si è recata presso il centro commerciale per trascorrervi qualche ora. All'uscita, però, la triste scoperta: l'auto, una Maserati, non c'era più.

La denuncia

Il fatto è stato denunciato ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del furto. Importanti, in tal senso, sarà l'acquisizione delle immagini della videosorveglianza.