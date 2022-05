Bocciato il maxischermo in piazza della Libertà, il Comune accetta ma non condivide la scelta del Comitato dell'Ordine Pubblico

Recependo le sollecitazioni di un gran numero di sportivi, il Comune aveva posto in essere ogni utile iniziativa per installare un maxischermo che consentisse ad una parte di sostenitori granata di assistere collettivamente alla gara Salernitana-Udinese, assicurando la disponibilità di uno spazio adeguato come piazza della Libertà. "È cominciata così una intensa fase di lavoro (condiviso con le Autorità responsabili dell'Ordine Pubblico e della Sicurezza) con soprallughi, verifiche, progetti e piani operativi in dinamica evoluzione per assicurare un ordinato e sicuro svolgimento di questo appuntamento granata che il Comune di Salerno aveva immaginato rivolto soprattutto ai nuclei familiari con bambini. - si legge sulla nota di Palazzo di Città- In tale prospettiva il piano operativo finale predisposto dal Comune di Salerno era perfettamente adeguato alla dimensione ed alla tipologia dell'evento e coerente con le recenti normative in tema di pubblici eventi".

La fumata nera e il commento del Comune

Con il trascorrere delle ore è emersa, tuttavia, da parte dei responsabili istituzionali dell'Ordine Pubblico e della Sicurezza, una valutazione operativa sull'evento diversa da quella dell'amministrazione, con particolare riguardo alla tipologia, al numero di potenziali partecipanti attesi e alle prescrizioni richieste, ulteriori rispetto a quelle già rigorose previste dalla disciplina in vigore. Tale diversa valutazione, che l'amministrazione non condivide, rende però nei fatti impossibile procedere, in ogni caso ed in alcun modo, all'installazione del maxi schermo. "Esprimiamo rammarico per l'occasione sfumata. Punto. Guardiamo avanti. Non è tempo di polemiche. - continuano dal Comune - Adesso è tempo di concentrarsi tutti sul sostegno alla Nostra Squadra. Fin d'ora si ribadisce la gratitudine per le centinaia di donne ed uomini che lavoreranno a servizio della Nostra Comunità per una grande giornata di sport e passione popolare. Salerno sarà sotto i riflettori di tutto il mondo calcistico, ognuno deve fare la sua parte per vincere anche questa partita".

L'appello alla città