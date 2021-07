Novità a Salerno: dall'1 luglio, apre un negozio Mediaworld in città

Salerno si conferma una città strategica per MediaWorld, insegna leader nella distribuzione di prodotti di elettronica, che annuncia l’apertura di un nuovo punto vendita in centro città, oggi 1 luglio. Il negozio si ispira al nuovo concept di prossimità che l’azienda sta sperimentando con successo in alcune città chiave d’Italia, per rispondere alle nuove esigenze dei clienti, al centro del modello di business di Mediaworld. L’obiettivo è, infatti, essere in contatto quotidiano con il cliente, offrendogli prodotti, servizi e consulenza con la vocazione di accompagnarlo nella scelta della soluzione ideale ai suoi specifici bisogni, approccio reso celebre dal motto “Fatto apposta per me”.

I dettagli

Grazie alla strategia omnicanale di MediaWorld, che coniuga i vantaggi dell’online con quelli dei negozi fisici, il nuovo punto vendita in centro città prevede l’esposizione di un assortimento altamente selezionato di prodotti, principalmente nel settore della Telefonia, IT, Audio, Mobilità Urbana oltre ad una vasta gamma di accessori pensati per questo settore: da una scelta enorme di cuffie ai cavetti per i telefonini, dalle schede per giocare online ai caschetti per girare in bicicletta o monopattino in sicurezza. Verrà anche offerto tutto l’assortimento online MediaWorld attraverso strumenti digitali che consentono di selezionare e acquistare i prodotti non esposti direttamente in negozio, ricevendoli comodamente a casa o presso il punto vendita. Il negozio, infatti, sarà anche un punto strategico per il servizio di Pickup e Pick&Pay, per i clienti che decidono di finalizzare i loro acquisti online con il ritiro ed eventualmente pagamento in store. Infine, i clienti avranno a disposizione anche numerosi servizi, tra cui quello di riparazione smartphone, la possibilità di prenotare un aiuto professionale a casa per la configurazione dei propri dispositivi oppure quella di acquistare comodamente prodotti già configurati e pronti all’uso, fino alla consulenza personalizzata per scegliere le migliori tecnologie. La superficie del nuovo punto vendita di Corso Vittorio Emanuele sarà di circa 250 mq di cui la metà di area vendita e l’altra di magazzino per offrire la migliore esperienza di consegna per il Pickup e Pickup&Pay. L’apertura al pubblico è prevista per oggi, giovedì 1° luglio, a partire dalle ore 9.30.

La presentazione

“Salerno è una città a cui siamo molto legati e una piazza strategica per noi, in cui continuiamo a investire per consolidare la nostra presenza e per rispondere in modo efficace e puntuale alle esigenze in continua evoluzione delle persone. Vogliamo garantire continuità ai cittadini che possono fare affidamento su MediaWorld grazie non solo alla piattaforma online, ma anche all’apertura in centro città di un format innovativo che offre una nuova esperienza di consumo e, infine, entro il primo semestre 2022, attraverso la riapertura in una nuova location dell’attuale negozio di via Wenner”, commenta Luca Bradaschia, CEO di MediaWorld.