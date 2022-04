Fondi per le vaccinazioni anti-Covid? Per alcuni dirigenti "non servono": il Comitato Medici Salernitani per la Salute scrive a De Luca

Ha scritto al Governato della Campania, Vincenzo De Luca, il Comitato Medici Salernitani per la Salute, alias un gruppo di medici di Salerno e Provincia che hanno aderito ad un bando della Protezione Civile (finanziato con fondi PON) teso a supportare l’implementazione in tutt’Italia di una valida campagna di vaccinazione contro il Covid 19. "Siamo medici liberi professionisti e pensionati chiamati ad evitare che le poche risorse umane già dipendenti, non solo mediche, venissero distolte dai compiti istituzionali. Con noi infermieri ed assistenti sanitari, presenti anch’essi, al fine di completare le attività assistenziali (dirette e meno) inerenti alla campagna vaccinale ‘in toto’. - scrivono dal Comitato - Si, siamo curiosi, e molto. Ci siamo chiesti, l’ultimo giorno di marzo, dove vivevamo: nella Campania dei Direttori Generali di Salerno e Benevento (come evidenziato dallo stesso Generale Figliuolo) oppure nella Campania del Presidente De Luca. Perché questo? Proprio mentre questi due DG evidenziavano al Commissario Straordinario Generale Figliuolo, per il tramite dei funzionari della cabina di regia della nostra regione (per quel che ci è dato sapere senza alcuna richiesta di motivazione), di non aver bisogno di personale (totalmente a Benevento e in maniera solo residuale a Salerno) - ripetiamo con fondi a carico Fondo sociale europeo (a valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 nel quadro…) per continuare la campagna vaccinale contro il Covid 19 - ebbene proprio in quel momento il Presidente De Luca comunicava al Governo Italiano il contrario. Certo, con una scelta che non possiamo che condividere si oppone allo schema di decreto di riordino del sistema delle cure territoriali (il cd DM71), in quanto quest’ultimo non prevede un finanziamento del personale necessario, già carente nella nostra regione quale conseguenza di anni di malgoverno, scelte improvvide e finanziamenti sottostimati rispetto alle altre regioni italiane.".

La nota e l'appello del presidente del Comitato, il dottor Matteo De Sio