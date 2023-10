Si trova attualmente ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Vallo della Lucania il medico che ha aggredito la moglie con una mannaia. Il 69enne è in stato di fermo ed è accusato di tentato omicidio. Anche la moglie 61enne è ricoverata presso il nosocomio vallese, ma per fortuna non è in pericolo di vita.

Le indagini

L'uomo, secondo quanto riportato da Il Mattino, sembra fosse consapevole di quanto accaduto al momento del suo arrivo presso l'ospedale. La Procura della Repubblica, nel frattempo, ha aperto un fascicolo.