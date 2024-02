“Ritrovati corpi estranei all’interno dei piatti all’apparenza piccoli pezzi di alluminio o altro materiale simile”. Per questo motivo il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano, ha disposto la sospensione del servizio mensa in tutti i plessi scolastici del territorio per la giornata del 9 febbraio. Una decisione presa “in via precauzionale”, come si legge nell’ordinanza del primo cittadino, in attesa della relazione della ditta affidataria del servizio mensa su quanto accaduto.