Mensa scolastica riattivabile nonostante il Covid: i favorevoli e i contrari

Nonostante l'aumento dei contagi tra i banchi di questi giorni, resta consentita dalla legge la ripresa del servizio mensa scolastica, fino allo scorso 23 gennaio impedita per l'emergenza Covid-19. "Sulla riattivazione del servizio e sui tempi emergono posizioni e pareri contrastanti sia delle famiglie sia della scuola. - ha osservato il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante -Naturalmente la ripresa o meno del servizio di mensa presuppone una diversa organizzazione scolastica per esempio nei turni e negli orari. vE’ necessario di conseguenza conoscere le precise determinazioni delle Dirigenze e degli Organismi scolastici per organizzare la eventuale ripresa, totale o parziale , e relativa decorrenza", ha spiegato il primo cittadino.

I dubbi

In altri comuni, come Bellizzi, intanto, il servizio mensa nelle scuole dell’infanzia è iniziato lunedì 25 gennaio, con la possibilità anche di poter accadere al servizio offerto dall'app Telemoney per cui è necessario effettuare una nuova registrazione collegandosi ad apposito link, disponibile sulla home page del sito di Cooperazione & Rinascita srl. Tuttavia, restano i dubbi circa la sicurezza in tema Covid-19 alla mensa dove, inevitabilmente, gli alunni abbassano la mascherina in ambiente chiuso per consumare i pasti. Questo, in assenza di larghe distanze tra i commensali e di un ricambio d'aria continuo, potrebbe inevitabilmente generare nuovi contagi. Specie in un momento delicato come quello che stiamo vivendo dove ogni giorno si hanno notizie di quarantene ed isolamenti nuovi in classi del salernitano, a causa della positività o del sospetto di positività di alunni, personale scolastico e rispettivi familiari. Tra gli ultimi casi, quello di un papà di alunno che frequenta la scuola media Lanzalone e che è risultato contagiato. Forti preoccupazioni e confusione tra famiglie e docenti sul da farsi, tenendo sempre presente quanto sia importante considerare priorità assoluta la salute pubblica.