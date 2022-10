Capaccio, mensa scolastica gratuita per le famiglie con Isee inferiore a 20mila euro

Mensa scolastica gratuita per le famiglie con una fascia di reddito Isee inferiore a 20.000 euro, a Capaccio. Lo ha deciso la giunta comunale, su iniziativa del sindaco Franco Alfieri, nello stabilire, per l’anno scolastico 2022/2023, le tariffe e le contribuzioni a carico delle famiglie, differenziate per reddito, per il servizio di refezione scolastica. L'obiettivo è andare incontro alle esigenze e ai bisogni delle famiglie in questo difficile periodo storico.

Il commento

"Con la scelta di azzerare la spesa per la mensa scolastica per le fasce di reddito ISEE fino a 20.000 euro – ha detto il sindaco Franco Alfieri – abbiamo voluto dare una risposta concreta e immediata alle esigenze delle famiglie più bisognose. In un momento storico così incerto e complesso, con gli effetti della pandemia non ancora smaltiti e con un caro energia che si fa sempre più preoccupante e insostenibile, è compito degli amministratori locali dare, nei limiti delle proprie possibilità, aiuto a chi è in difficoltà. Questa decisione rappresenta un altro tassello dell’importante lavoro che, anche attraverso il costante impegno dell’assessore al Welfare e alle Politiche Sociali Maria Rosaria Picariello, stiamo mettendo in atto a Capaccio Paestum", ha concluso.