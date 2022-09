Aumenti mensa scolastica: 900 genitori inviano una petizione al Comune

Una petizione firmata da oltre 900 genitori è stata inoltrata al presidente ed ai componenti della Commissione Bilancio. Alla base della raccolta firma l'aumento delle tariffe per la mensa scolastica.

La petizione

A sostenere la petizione e le motivazioni della stessa il capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano: "Tali rincari sono solo una delle spiacevoli conseguenze per i contribuenti salernitani dell'adesione al Salva Città e della dissennata politica di sprechi e clientele perpetrate negli anni, che ha portato il comune sull'orlo del dissesto finanziario. I salernitani che ancora si recano a comando, come un gregge, in pellegrinaggio per servire il 'sistema' alle manifestazioni elettorali di chi è artefice del disastro, sono anch'essi corresponsabili del degrado sociale, ambientale e socio economico cui il progressismo salernitano ha condotto la città. I cittadini liberi sapranno aiutarci a liberare la città ed a restituire normalità alla vita politica ed amministrativa di Salerno".