Pasti per i senzatetto a Salerno: al via la nuova mensa gestita da Venite Libenter

Nuova mensa per i senzatetto, a Salerno città. Nei locali messi a disposizione dalla Confraternita della Madonna del Carmine, siti accanto all'ingresso principale della chiesa dei Salesiani, in via Bosco, infatti, ogni domenica, alle ore 18, saranno serviti pasti per chi ha bisogno dai volontari dell'associazione Venite Libenter, guidata da Rossano Braca.

L'aiuto

A supportare il servizio, anche i volontari delle parrocchie di Sant’Agostino-Santa Lucia, dell'Immacolata e di San Pietro in Camerellis. L'iniziativa solidale sarà attiva sin dalla prossima domenica.