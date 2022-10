Mense scolastiche a Salerno, pronta la stangata: ecco i rincari

E’ pronta la stangata mense scolastiche: il costo, infatti, è raddoppiato passando da 400 ad 800 euro per ogni famiglia. E, per questo, oltre 800 di loro stanno rinunciando al pasto della mensa per i loro figli e sono pronte a presentare un esposto al Garante dell’Infanzia.

I rincari

La prima fascia reddituale da 0 a 6000 euro, invece di pagare 0,50 centesimi a pasto come l’anno scorso, non paga niente: si tratta di una revisione a ribasso per venire incon- tro alle famiglie in difficoltà. La seconda fascia reddituale da 6.001 euro a 9000 euro paga quest’anno 1,90 euro anziché 1,40 come l’anno scorso, con un rincaro pari a 0,50 centesimi. La terza fascia Isee da 9001 euro a 15.000 euro paga 3,10 euro anziché 2,30 euro a pasto come l’anno scorso, con un rincaro di 0,80 centesimi a pasto. La quarta fascia di reddito Isee da 15.001 euro a 24.000 euro paga 4,50 euro a pasto inve- ce di 3,40 euro dell’anno scorso, con un rincaro di 1,1 euro. La quinta fascia di reddito superio- re ai 24.001 euro paga 5,95 anzi- ché 4,50 (tariffa dell’anno scorso) con un rincaro di 1,45 euro.