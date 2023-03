Mense scolastiche, raffica di controlli dei Nas: 5 irregolari nel salernitano

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha messo in atto una campagna di controlli a livello nazionale per verificare i servizi di ristorazione e delle imprese di catering assegnatari della gestione delle mense presso gli istituti scolastici.

Nel salernitano

In provincia di Salerno, sono state controllate 11 mense scolastiche, di cui 5 non sono risultate conformi alle disposizioni nazionali attualmente in vigore. I carabinieri non hanno fornito ulteriori informazioni in merito.