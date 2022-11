"Alcuni mercatali continuano a non rispettare la differenziata", l'ira di Salerno Pulita

"Nonostante i nostri appelli, alcuni operatori mercatali (ma non tutti) hanno continuato ad utilizzare i piazzali come luogo per il conferimento di ogni tipo di rifiuto". Lo ha scritto Salerno Pulita a mezzo Facebook che punta il dito contro "l'atteggiamento non più tollerabile, considerato che, accogliendo le richieste di tutti gli operatori mercatali, nelle ultime settimane, in tutte le aree destinate al mercato, sono stati collocati nuovi contenitori per ogni tipo di rifiuto".

L'osservazione

"Il rispetto per chi lavora, sia ben chiaro, deve essere reciproco: i nostri operatori hanno il massimo rispetto per tutti gli operatori mercatali, non ci sembra che avvenga il contrario. Questi atteggiamenti sfociano nel sopruso, che equivale ad un comportamento fuori dalle regole", insiste Salerno Pulita.

Il fatto

Tuttavia, nei giorni scorsi, diversi operatori mercatali hanno contattato la nostra redazione per lanciare un appello al Comune affinchè impedisca che gli ambulanti abusivi continuino a lavorare al loro fianco: secondo quanto denunciato dai mercatali regolari, infatti, sarebbero proprio quegli abusivi a non rispettare neppure le norme della raccolta differenziata. L'auspicio è che l'amministrazione, anche attraverso controlli mirati della Polizia Municipale, faccia chiarezza sulla situazione che lede la corretta concorrenza e favorisce atteggiamenti prepotenti ai danni di chi, invece, rispetta la legge.