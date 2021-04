Mercati a Salerno e provincia, la nota dell'Anva: "Aperti sabato 1 maggio"

L’Anva Confersercenti regionale comunica che sabato 1 maggio i mercati – settori alimentari e non alimentari - si svolgeranno regolarmente nei seguenti Comuni della provincia di Salerno: Angri; Sarno; Mercato San Severino; Nocera Inferiore; Cava de’ Tirreni; Salerno; Bellizzi; Montecorvino Rovella; Eboli; Polla; Santa Maria di Castellabate.

I dettagli

Il commento del coordinatore regionale Anva Confesercenti, Aniello Ciro Pietrofesa: “Circa duemila operatori ambulanti, il 1 maggio, coloreranno e animeranno le aree salernitane destinate al commercio ambulante. Per il nostro comparto questa data ha davvero il sapore dell’affermazione del diritto al Lavoro. Diritto negato per tanti- troppi - mesi durante la pandemia. Proprio in questo giorno il nostro pensiero va, allora, ai circa 200 nostri colleghi salernitani che non hanno avuto la forza necessaria per mantenere in vita le proprie attività, per sopravvivere economicamente. Nel contempo invitiamo i salernitani del capoluogo e della provincia a testimoniare la propria vicinanza alla nostra categoria, acquistando – in tutta sicurezza – presso i nostri banchi”.