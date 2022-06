Tenta di rapinare un commerciante al mercato ortofrutticolo: è caccia all'uomo a Pagani

Momenti di paura, alle prime luci dell’alba, al mercato ortofrutticolo di Nocera-Pagani, dove un commerciante, mentre era a bordo del suo furgone, è stato minacciato da un uomo armato di pistola che ha tentato di rapinarlo rompendo finanche il vetro del suo finestrino.

La fuga

Il commerciante, però, non si è lasciato intimidire ed è subito fuggito riuscendo a seminare il malvivente. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per risalire all’identità del rapinatore.