Mercato San Severino, nessuna incompatibilità per il sindaco Somma

Nessuna incompatiblità per il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma. A stabilirlo il Tribunale di Nocera Inferiore, con ordinanza depositata nella giornata di ieri sul ricorso proposto dal Consigliere di opposizione Giovanni Romano. Il Tribunale, nel merito, ha stabilito che non vi è nessuna incompatibilità tra la posizione del Sindaco e quella del Comune di Mercato San Severino nei procedimenti che riguardano la Gesema ed il Cofaser.

Le parole di Somma

"La decisione del Tribunale - spiega Somma - non mi sorprende perché ho sempre avuto piena fiducia nella magistratura e perché ricalca in pieno la linea di pensiero che abbiamo sempre portato avanti nel rispetto del risultato elettorale scelto dai cittadini ci siamo concentrati a lavorare, a testa bassa, per la città. Non ci interessa altro se non questo: proseguire, oggi con ancora più slancio ed entusiasmo, l’attività amministrativa per il bene comune. Un organo giudicante ha scritto la parola fine ad una vicenda a lungo strumentalizzata per fini politici – conclude – se ne facciano tutti una ragione».Oggi un organo giudicante terzo, il Tribunale, con una decisione che condanna anche alle spese del giudizio a carico del ricorrente, come già accaduto anche nella prima Ordinanza, mette un punto fermo alla vicenda confermando la tesi di quanto sostenuto sino ad oggi dal Sindaco Somma e dall’Amministrazione che lo sostiene".