Messa in sicurezza, appalto alla ditta: 4 indagati per abuso d'ufficio

Lavori per la messa in sicurezza di un costone roccioso in una frazione di Mercato San Severino, quattro le persone indagate per abuso d'ufficio in concorso dalla procura di Nocera Inferiore. I fatti - che vanno dal 2020 al 2021 - riguardano l'aggiudicazione di un appalto ad una ditta che - secondo le accuse - sarebbe stata sprovvista dei requisiti richiesti. L'indagine è stata conclusa da qualche giorno.

Le difese

Gli avvocati difensori degli indagati - due funzionari e i due amministratori della ditta - sono al lavoro per presentare memorie difensive sui propri assistiti, rispetto alla procedura di aggiudicazione, per chiarire ogni aspetto.