Task force a Mercato San Severino: tre arresti, cinque veicoli sequestrati

Proseguono i controlli dei carabinieri nel comune di Mercato San Severino dove sono state arrestate tre persone: uno spacciatore trovato in possesso di 50 dosi tra eroina e cocaina; un tossicodipendente che ha violato divieto di avvicinamento alla famiglia emesso dal tribunale seguito denuncia della madre per continue richieste di denaro per l'acquisto di stupefacenti; un pregiudicato di Eboli per evasione dalla comunità terapeutica dove scontava una condanna per droga.

I posti di blocco

Nei guai sono finiti anche dieci assuntori di sostanze stupefacenti che, dopo l’identificazione, sono stati segnalati alla Prefettura di Salerno. Quattro le patenti ritirate, cinque i veicoli sequestrati dai militari dell’Arma per mancata copertura Rca.