Ricercata in tutta Italia e si rifugia in un b&b a Mercato San Severino: arrestata 37enne

Una 37enne di origini siciliane, ma residente a Verona, è stata arrestata dai carabinieri in un bed and breakfast a Mercato San Severino.

L'arresto

La donna, infatti, era ricercata in tutta Italia perché evasa giorni fa dagli arresti domiciliari, a cui era sottoposta per l’accusa di rapina. Nelle ultime ore, i militari dell’Arma l’hanno rintracciata in una locale struttura ricettiva dove l’hanno ammanettata per condurla, successivamente, nel carcere di Salerno.