La giunta comunale di Mercato San Severino ha approvato una delibera per avviare una collaborazione con l'Associazione Nazionale Carabinieri. L'accordo prevede il supporto volontario dei Carabinieri in attività di prevenzione sul territorio soprattutto sul fronte del vandalismo e nell'assistenza durante gli eventi pubblici, affiancando la polizia locale. Questa collaborazione, di natura "apolitica e non lucrativa", mira a rafforzare la sicurezza e l'ordine pubblico nella comunità.